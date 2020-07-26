شكرا لقرائتكم خبر عن الشؤون الإسلامية بالرياض تُجهز أكثر من 3600 جامع ومسجد إضافي لصلاة العيد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

جهز فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض نحو 3607 جامعاً ومسجداً إضافياً لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك للعام الجاري 1441هــ، بمدينة الرياض والمحافظات والمراكز التابعة له بالمنطقة.

وأكد فضيلة المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الرياض المكلف الدكتور هاني بن سالم الحارثي أن جميع الجوامع والمساجد جاهزة لاستقبال المصلين ، منوهاً إلى أهمية تعاون الجميع على تطبيق جميع الاحترازات للحفاظ على سلامة المصلين.

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وأشار الدكتور هاني بن سالم الحارثي إلى أن الفرع وجه شركات الصيانة والتشغيل وبوقت مبكر لتهيئة الجوامع والمساجد الإضافية بكل ما يلزم من تعقيمها وتوفير المعقمات أثناء دخول المصلين، مقدماً شكره وتقديره لمعالي الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على متابعته لأعمال وبرامج الفرع للرقي بمستوى الخدمات المقدمة لبيوت الله .

من ناحية أخرى، حدد فرع وزارة الشؤون الإسلامية موعد إقامة الصلاة بمدينة الرياض عند الساعة 5:36 صباحاً بمشيئة الله تعالى، كما حدد مواقيت بقية المحافظات عبر برووشرات تم نشرها عبر حساب الوزارة بتويتر، داعياً الجميع إلى مرعاة فوارق التوقيت.