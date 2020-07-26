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وسجل سعر جرام الذهب، من عيار 18، ما قيمته 727 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 ، نحو 970 جنيها، فيما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 6792 جنيها مصريا.
وتتوافق الارتفاعات الجنونية في أسعار الذهب في مصر، مع ارتفاعات الذهب العالمية، التي اقتربت من أعلى مستوياتها قبل 9 أعوام تقريبا.
وكانت أسعار الذهب قد شهدت قفزة أثناء التعاملات في بداية الأسبوع، وكان سعر الذهب في المعاملات الفورية مرتفعا 0.4 بالمئة عند 1816.10 دولار للأوقية بعد أن لامس في وقت سابق 1820.06 دولار. وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر/ أيلول 2011.
كانت هذه تفاصيل خبر غرام 21 يقترب من 850 جنيها... أسعار الذهب تواصل ارتفاعها في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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