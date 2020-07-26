غرام 21 يقترب من 850 جنيها... أسعار الذهب تواصل ارتفاعها في مصر 

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ونقل الموقع الإلكتروني "مصراوي"، عن نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن سعر جرام الذهب، من عيار 21، ارتفع اليوم، الأحد، إلى 849 جنيها، مقابل 848 جنيها، أمس السبت.

وسجل سعر جرام الذهب، من عيار 18، ما قيمته 727 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 ، نحو 970 جنيها، فيما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 6792 جنيها مصريا.

وتتوافق الارتفاعات الجنونية في أسعار الذهب في مصر، مع ارتفاعات الذهب العالمية، التي اقتربت من أعلى مستوياتها قبل 9 أعوام تقريبا.

وكانت أسعار الذهب قد شهدت قفزة أثناء التعاملات في بداية الأسبوع، وكان سعر الذهب في المعاملات الفورية مرتفعا 0.4 بالمئة عند 1816.10 دولار للأوقية بعد أن لامس في وقت سابق 1820.06 دولار. وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر/ أيلول 2011.