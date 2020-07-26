عقيلة صالح يتوجه إلى المغرب لبحث الأزمة الليبية

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وصرح المريمي، أن عدة اجتماعات سيعقدها صالح خلال الزيارة مع مسؤولين مغاربة، فيما تأتي زيارة رئيس مجلس النواب الليبي إلى المغرب مع تأزم الحالة الليبية، سواء على الصعيد السياسي أو العسكري.
وسبقت زيارة عقيلة صالح جولة محادثات أجراها في عدة عواصم أوروبية، بدأها من موسكو ثم جنيف وأخيرا روما.
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