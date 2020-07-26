شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: اقتناء الأعمال الفنية بالمقرات الحكومية يقتصر على أعمال المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدرت موافقة ملكية بالسعودية على مقترح الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بشأن توجيه الجهات الحكومية لاقتناء الأعمال الفنية والمنتجات الحرفية الوطنية فى مقراتها. وفق العربية.

وتم التأكيد على جميع الجهات الحكومية اقتصار القطع الفنية فى مقراتها على الأعمال الفنية الوطنية وفق دليل يعد من قبل وزارة الثقافة، على أن تزود الجهات الحكومية وزارة الثقافة بقائمة الأعمال المقتناة ليتم إضافتها فى السجل الوطنى للأعمال الفنية.

يذكر أن مجلس الوزراء كان وجه فى وقت سابق وزارة الثقافة بإعداد سجل وطنى للأعمال الفنية، والتعميم على الجهات الحكومية كافة بتزويد الوزارة ببيانات الأعمال التى لديها ليكون للوزارة قاعدة بيانات متكاملة حيال تلك الأعمال.