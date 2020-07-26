شكرا لقرائتكم خبر عن صاحبة القط المغتصب فى الأردن تنشر فيديو جديد.. وتؤكد: يعانى الكثير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت سيدة أردنية فيديو جديد، الأحد، للقط الذى تعرض للاغتصاب في العاصمة الأردنية عمان، مؤكدة أن القط تعرض لجريمة الاغتصاب والتعذيب وتحول سلوكه إلى شرس ويعانى من خمول وعدوانية بعد الحادثة الشنيعة التي تعرض لها.



ولفتت السيدة الأردنية إلى معاناة القط المغتصب الذى تعرض لتهتك في فتحة الشرج نتيجة اغتصابه، موضحة أن النزيف الدموي وفق التقرير الطبي أدى إلى الآلام شديدة ولم يخرج براز لعدة أيام وكذلك فإنه غير قادر على تحريك الجزء السفلي وأطرافه الخلفية، مشيرة إلى حالة الرعب التي يعيشها عدد من السكان بسبب ما قام به مجهول باختطاف واغتصاب القط، مضيفة "عدم التربية انتجت توحش أدى لاغتصاب الكلاب والقطط."

كانت السيدة الأردنية قد نشرت أشعة تم إجراؤها لـ"القط ألكس"، الذى تعرض للاختطاف والاغتصاب في العاصمة الأردنية عمان.

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وكشفت الأشعة عن تعرض القط لتهتك فى فتحة الشرج وتمزق، معربة عن غضبها وحزنها من التعليقات السخيفة التى تسخر من الواقعة، محذرة من أن الواقعة يمكن أن تحدث لطفل أو طفلة، لأن الشخص المجهول الذى قام بذلك هو مريض نفسي، مؤكدة أن الكلاب تتعرض للاغتصاب بلا رحمة أو مخافة الله.

وأشارت السيدة الأردنية إلى أنها كتبت عن حادثة القط لتوعية المجتمع العربى عن هذه السلوكيات البشعة المرفوضة، والتى انتشرت فى مجتمعاتنا العربية وهى مرض نفسى، مضيفة "القط حالته الصحية سيئة وعنده التهابات شديدة وتمزق ونزيف".

وأكدت السيدة الأردنية أن التقرير الطبي الصادر عن إحدى العيادات البيطرية في الأردن، كشف عن تعرض القط لآلام في منطقة الحوض والظهر وتهتك بفتحة الشرج وآثار نزيف، موضحة أنه تم تحويل القط لعيادة بها أجهزة تصوير وتحليل مخبرى حتى يتم التثبت من تعرض القط للاغتصاب من عدمه.

كانت السيدة الأردنية قد نشرت يوم الأربعاء الماضى فيديو يثبت تعرض قط للاغتصاب بطريقة وحشية من قبل شخص مجهول، وقالت وسائل إعلام أردنية إن مجهولا أقدم على اختطاف قط من أحد المنازل فى الهاشمى الشمالى بالعاصمة عمان، وقام باغتصابه بطريقة وحشية.