شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 254 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 494 حالة شفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات عبر حسابها على تويتر، اليوم الأحد، الانتهاء من إجراء 54 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات، كاشفة عن تسجيل 254 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات في الدولة 58.913 حالة، مقابل تعاف 494 حالة، ليصبح إجمالى الحالات التي تماثلت للشفاء 52.182 حالة، واستقرار حالات الوفاة عند 344 حيث لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأمس، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تسجيل 313 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات 58.562 حالة، مقابل شفاء 393 حالة ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 51.628 حالة، واستقرار حالات الوفاة عند 343 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

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وفى وقت سابق، أعلنت الوزارة عن إجراء أكثر من 46,000 فحص جديد خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وذلك تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد 19/ والمخالطين لهم وعزلهم.

وذكرت الوزارة أن إجراءات تكثيف التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة ساهمت في الكشف عن 261 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 58,249 حالة.

كما كشفت الوزارة عن وفاة مصاب وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 343 حالة.