شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة الفساد بالبحرين: ازدياد جرائم الاحتيال عبر الإنترنت خلال جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر مدير عام الادارة العامة لمكافحة الفساد، والأمن الاقتصادي، والالكتروني بمملكة البحرين، العميد بسام المعراج من التسوق عبر الانترنت من مواقع غير موثوق بها في ظل تزايد الإقبال على التسوق عن بعد بسبب جائجة كوفيد-19، والتي قد يترتب عليها مخاطر التعرض للاحتيال، وسرقة المبالغ من البطاقات الائتمانية، لافتاً الى خطورة الاعلانات والروابط في مواقع وتطبيقات التسوق التي قد تتضمن برمجيات، وفيروسات تؤدي الى الاختراق والابتزاز.

وقال العميد المعراج في مقابلة لصحيفة الأيام، البحرينية، ان جرائم بث الاكاذيب والشائعات، والتشكيك بقدرة الدولة على مواجهة جائحة كوفيد-19 شكلت ابرز الجرائم الالكترونية خلال الاشهر الماضية، لافتاً الى زيادة قد طرأت على قضايا الاساءة والتهديد نتيجة للوقت الطويل الذي يقضيه الناس على مواقع التواصل الاجتماعي منذ انتشار الجائحة، مما يجعلهم اكثر عرضة لها.

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واشار المعراج الى ان قضايا التصيد الإحتيالي، وإيهام الضحايا بالجوائز المالية، لازالت تأخذ أشكالاً متعددة يلجأ لها مجرمو النصب والاحتيال لاستدراج الأفراد والاستيلاء على أموالهم، معتبراً ان وسائل التقنية الحديثة، ووسائل التواصل الاجتماعي، قد سهلت للمحتالين الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الضحايا عبر اجراء مكالمات خادعة من أرقام (VoIP) أي «بروتوكول» الصوت عبر الإنترنت، لسرقة المعلومات الخاصة بالضحية.

وكشف العميد المعراج عن تلقي الادارة بلاغات تتمثل بتعرض اجهزة الكمبيوتر للافراد لقرصنة الكترونية من خلال فيروسات تهاجم هذه الاجهزة، وتقوم بتعطليها عبر برمجيات خبيثة، وتطالب الضحية بدفع ما يعرف بـ RANSOMEWARE (انتزاع الفدية) مقابل اعادة فتحها. مشددا على ان انتشار هذه الجريمة في المنطقة يعود الى قلة الوعي، وضعف الحماية المتوفرة على الاجهزة.