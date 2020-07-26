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الداخلية السودانية تقرر وقف تجديد جوازات سفر السودانيين ذوى الاصول الاجنبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلنت وزارة الداخلية السودانية، قرارا بوقف تجديد جوازات سفر السودانيين ذوى الأصوول الأجنبية، الحاصلين على الجنسية السودانية بالتجنس، ووقف كافة المعاملات الهجرية لحين مراجعة السلطات المختصة.

 

وكان وزير الداخلية الفريق أول شرطة، حقوقى الطريفى دفع الله، أصدر قرارا اليوم بحظر  “مؤقت لأغراض المراجعة  للأرقام الوطنية ووقف تجديد جوازات سفر السودانيين من أصول أجنبية الحاصلين على الجنسية السودانية بالتجنس منذ الأول من يناير 2014 وحتى 11 أبريل 2019، ووقف كافة المعاملات الهجرية لحين مراجعة السلطات المختصة.

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وأشار القرار في تغريدة لوزير الداخلية على حسابه على تويتر يوم السبت إلى أن مراجعة من يشملهم القرار للإدارة العامة السجل المدني " دائرة الهوية والتسجيل" أعتبارا من يوم الخميس 13 أغسطس القادم،  وأضاف القرار بضرورة مراجعة المتواجدين خارج السودان لمكاتب الجوازات بالسفارات السودانية بمحل إقامته

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