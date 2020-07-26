التحفظ على أموال 12 من مشاهير السوشيال ميديا فى الكويت لتضخم أرصدتهم البنكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر النائب العام الكويتى المستشار ضرار العسعوسى، قرارا، اليوم الأحد، بالتحفظ على أموال 12 من مشاهير السوشيال ميديا بالكويت مع منعهم من السفر. وجاء قرار النائب العام الكويتي، على خلفية الشكوى المقدمة من وحدة التحريات المالية ضد المذكورين، بعدما تبين تضخم حساباتهم البنكية.

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