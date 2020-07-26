شكرا لقرائتكم خبر عن تسمم 5 أشخاص فى الكويت بسبب خمور مغشوشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى أمس فى مستشفى الجهراء بالكويت مواطن شاب كان يتلقى العلاج فى غرفة العناية المركزة جراء تناوله خمور مسمومة ليرتفع عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم إلى 5 أشخاص، ولايزال هناك آخرون يتلقون العلاج، وفق الأنباء الكويتية.



وكشف مصدر أمنى عن تفاصيل اعترافات المتهم بتصنيع الخمور المسمومة وهو من غير محددى الجنسية بعد ضبطه، حيث اعترف المتهم بأنه اشترى قبل فترة كمية من الكحول من منطقة المباركية وهو كحول مخصص لتصنيع العطور، مشيرا إلى أن كل ما يفعله هو وضع نصف زجاجات مياه صحة سعة ليتر ونصف الليتر بالكحول وقام بتعبئـــة النصف الآخر من الماء وقام ببيع الزجاجة الواحدة بـ 5 دنانير، نافيا بشكـــل قاطــع أن يكون على علم بأن هذا الخليط هو خليط سام ويتسبب في العمى والوفاة، ولافتا إلى أنه فعل ذلك كنوع من أنواع التجارة.

وذكر المتهم أنه حينما علم بأن عددا من زبائنه دخلوا إلى مستشفى الجهراء وبعضهم أصيب بالعمى وآخرين توفوا قام بالتخلص من الكحول الذى اشتراه في حمام منزله بالصليبية، لافتا إلى أن الجاني أحيل الى النيابة لتوجيه التهم التي تتناسب مع ما ارتكبه.

إلى ذلك، أكد مصدر أمنى أن الكحول الذى يتم استخدامه في تصنيع العطور يختلف عن الكحول الذي يتم تصنيع الخمور منه بشكل كلي.