شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تتوقع وصول الحرارة لـ50 مئوية في هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرارالارتفاع في درجات الحرارة العظمى بسبب تأثير الموجات شديدة الحرارة على المنطقة الشرقية والأجزاء الشرقية من منطقة الحدود الشمالية اعتبارًا من يوم غد الإثنين حتى يوم الخميس المقبل.

وقالت “الأرصاد”، عبر حسابها بموقع تويتر، إنه يتوقع أن تلامس درجات الحرارة العظمى 50 درجة مئوية خلال تلك الفترة بالمنطقة الشرقية والأجزاء الشرقية من منطقة الحدود الشمالية، كما يتوقع أن يمتد تأثيرها إلى أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والمدينة المنورة وقد تصل فيها درجات الحرارة العظمى 48 درجة مئوية.