شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء: 2% نسبة أطفال التوحد بالمملكة.. والكشف المبكر يُقلص الحالات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف متخصصون في الطب النفسي للأطفال والمراهقين ومهتمون بذوي الإعاقة، أن دراسة حديثة أجريت بالمملكة أوضحت أن نسبة الأطفال المصابين بالتوحد تتراوح بين 1.5 إلى 2%، وهي أرقام قريبة من النسبة العالمية.

وأكد أطباء خلال مشاركتهم في ديوانية الأطباء في لقاء بعنوان “التوحد والتدخل الوقائي المبكر للإعاقة”، أن الدراسات الحديثة العالمية أظهرت تزايد نسبة الإصابة باضطراب طيف التوحد بشكل مطرد خلال الـ 15 سنة الماضية، حيث زاد العدد من 1 لكل 166 طفلاً في عام 2004 ليصل إلى 1 لكل 54 طفلا في العام الحالي 2020م.

وأشاروا إلى أن الكشف المبكر على أطفال التوحد يساهم في حل أزمتهم، منوهين بأن أسباب التوحد غير معروفة، لكن كثيراً من الأبحاث ترجح أن أسبابها تعود إلى أمراض وراثية أو طبيعية أو حوادث اجتماعية ونفسية كالكآبة أو الخسارة المالية أو وفاة شخص قريب أثناء حمل الأم، فضلا على قضايا العنف الأسرى حيث تحرم تلك الأزمات الأم من بعض الإنزيمات المغذية التي تنعكس على الجنين بالتوحد.