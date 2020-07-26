شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة مكة: الإطاحة بمواطن انتحل صفة رجل أمن لاستيقاف الوافدين وسرقتهم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية تمكنت – بفضل الله – من القبض على (مواطن في العقد الرابع من العمر)، إثر تورطه بارتكاب (3) جرائم انتحال صفة رجل أمن، واستيقاف الوافدين والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية.
وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، لإحالته إلى فرع النيابة العامة.
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