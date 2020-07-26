نجاح كبير لفعاليات «أسبوع دبي للرياضات الشاطئية»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت السبت فعاليات «أسبوع دبي للرياضات الشاطئية»، الذي نظمه مجلس دبي الرياضي على شاطئ كايت بيتش بجميرا وشهد منافسات قوية ومشاركة واسعة من مختلف الجنسيات والأعمار والمستويات الفنية.

وشارك أكثر من 200 لاعب ولاعبة من 28 جنسية مختلفة من المقيمين في الدولة ومن السائحين من خارج الدولة، وأشاد جميع المشاركين بالمستوى التنظيمي للبطولات وجهود مجلس دبي الرياضي من خلال تنظيم هذه المبادرة لإعادة النشاط الرياضي الذي افتقده عشاق ممارسة الرياضة والنشاط البدني منذ أربعة أشهر.

وكان من أبرز المشاركين في الفعاليات اللاعب البرازيلي هنريكي لوفانور مهاجم شباب الأهلي دبي سابقًا الذي شارك في الفوت فولي، وتقدم لوفانور بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي على تنظيمه أسبوع الرياضة الشاطئية وأشاد بإجراءات الصحة والسلامة التي تم تطبيقها في كل البطولات

وقال لوفانور المولدوفي الجنسية الذي كان أحد نجوم دوري الخليج العربي منذ التوقيع مع نادي الشباب في عام 2014، «استمتعت بالمشاركة في هذا الحدث الرائع الذي أعاد الحياة إلى الرياضة من جديد، وأشكر مجلس دبي الرياضي على دعمه لرياضة الفوت فولي هذه الرياضة الحديثة المنشأ في دبي التي أعشقها كثيراً، كما أهنئ المجلس على هذا الحدث المنظم بشكل جيد جداً، لقد لاحظنا احترام الجميع قواعد السلامة والمسافات الاجتماعية، حيث أعد مجلس دبي الرياضي لكل شيء، كانت المطهرات موجودة في كل مكان، وكان الناس يرتدون الأقنعة. هذا رائع حقاً لأنه يجب علينا أيضاً الاهتمام بصحتنا».

وفي بطولة الكرة الطائرة الشاطئية المختلطة فئة الزوجي 2 × 2 حقق الثنائي لشيرلين لي إنسيونج وعلي الصفار من فريق «الرعد» لقب البطولة بثلاث مجموعات من الإثارة على شاطئ كايت، وذلك بعد الفوز على فريق «الجابري» المكون من عبدالعظيم هلال وكاي ألباسكا بنتيجة 21-14، 13-21، 15-6.

وفي بطولة الكرة الشاطئية المختلط فئة الرباعي 4 × 4، توج فريق «دريم تيم» الذي ضم ريم شهاب وحمود الفجير، وسيف عبدالله، وعلي عبدالله بلقب البطولة بعد فوزه على فريق (بوت) الذي ضم مياه جاريدو وحميد يوسف وعبدالعظيم هلال ومنير عبدالله بشوطين نظيفين بنتيجة (21-13، و21-19)، وفي فئة الزوجي للسيدات فاز فريق «ميا وكاي» الذي ضم ميا جاريدو وكاي أبلاسكا بلقب البطولة بعد تغلبه على فريق ريناتاليا الذي ضم ناتالي توماسزيوسكا، و ريناتا سيلفا بشوط واحد بنتيجة (21 -10).

وتضمن أسبوع دبي للرياضات الشاطئية أربع رياضات هي الكرة الطائرة الشاطئية والريشة الطائرة الشاطئية والتنس الشاطئي، بالإضافة إلى بطولة الفوت فولي التي تشهد إقبالاً كبيراً وتتزايد شعبيتها في دولة الإمارات رغم حداثتها بالدولة وتحظى بإقبال كبير من الرياضيين الهواة والمحترفين وخاصة من لاعبي كرة القدم، وفاز في بطولة الفوت فولي فريق كاسيانو وكيفين من أكاديمية إيه إف سي الرياضية وشارك فيها 6 فرق من مختلف الجنسيات والأعمار وأقيمت البطولة بنظام اللعب الزوجي.