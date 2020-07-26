318 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 318 مليون درهم؛ حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 133 مبايعة بقيمة 174.15 مليون درهم، منها 17 مبايعة للأراضي بقيمة 63.96 مليون درهم، و116 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 110.19 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا، تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا، تليها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة نايف.

وقد تصدرت منطقة الحبية السادسة المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت مبايعتين بقيمة 3 ملايين درهم، وتلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 5 ملايين درهم، وثالثة في ند الشبا الثالثة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 5 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 11 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي، وأخيراً مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة الثنية الثالثة.

وقد تصدرت منطقة ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل؛ إذ سجلت 19 مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم، وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم، وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 126.47 مليون درهم، منها 23 رهن أراضٍ بقيمة 96.51 مليون درهم، و27 رهن فلل وشقق بقيمة 29.96 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة عيال ناصر بقيمة 35 مليون درهم، وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 21 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 6 هبات بقيمة 17.68 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 8 ملايين درهم، وأخري في منطقة المزهر الأولى بقيمة 5 ملايين درهم.