أزمة بين ناديين عراقيين بسبب انتقال لاعب

شهد الوسط الرياضي العراقي أزمة بين إدارتي ناديي النجف وأمانة بغداد بسبب تعاقد إدارة أمانة بغداد مع لاعب النجف زيد تحسين.

حيث أكدت إدارة نادي النجف في بيان، أن «المدافع زيد تحسين، مرتبط بعقد رسمي مع فريقها الكروي حتى 2023».

فيما أوضحت إدارة نادي أمانة بغداد في بيان، أن «الهيئة الإدارية ل‍نادي أمانة بغداد الرياضي، توضح موقفها السليم إزاء التعاقد مع اللاعب، زيد تحسين، والذي تؤكد فيه عدم ارتباطه بعقد مع نادي النجف، وفقاً لكلام اللاعب نفسه الذي نفى نفياً قاطعاً أن يكون قد وقع مع إدارة النجف، مؤكداً أن توقيعه ل‍نادي أمانة بغداد كان رسمياً، على عكس ما جاء في البيان الذي نشر من قبل المكتب الإعلامي للنادي، والذي ذكر فيه أن اللاعب يرتبط معه بعقد يمتد لثلاث سنوات».

وعبر رئيس نادي أمانة بغداد، فلاح مندب المسعودي، عن «استغرابه من ردة فعل الأخوة في نادي النجف الرياضي حول انضمام اللاعب إلى فريق أمانة بغداد، وفقاً لما بثه المركز الإعلامي في النادي عن وجود مخالفة قانونية واضحة وصريحة بتوقيع اللاعب مع نادينا».

وأكد، على «سلامة موقفها القانوني وثقتها باستعادة حقها النظامي وفقاً للأنظمة المعمول بها والتي توليها الجهات المعنية في الاتحاد العراقي لكرة القدم حرصاً واهتماماً بالغين على حفظ حقوق الجميع، ومنها حقوق النادي فيما حدث من تجاوز واضح حسب ما جاء في بيان نادي النجف الذي يؤكد أن إدارة نادي بغداد غير ملتزمة بالاتفاقية التي وقعت بين أندية الدوري الممتاز، وهذا مخالف للحقيقة».