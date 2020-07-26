اتحاد جدة مهدد بخسارة الاستئناف ضد بيلتش وسييرا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

قرر اتحاد جدة المضي في استئناف الحكم الذي حصل عليه المدربان الكرواتي بيلتش، والتشيلي سييرا، ضد النادي الجداوي بالحصول على 64 مليون ريال منها 56 مليون ريال للأول، و8 ملايين ريال للثاني، بعدما فسخ الاتحاد التعاقد معهما من طرفه في الموسم الماضي.

وقلل قانونيون من قدرة الاتحاد على تخفيض الحكم، وحذروا في الوقت نفسه من رفع التعويض بإضافة بند تأخير وحقوق الاستئناف.

ويواجه الاتحاد محلياً أحكاماً لم تنفذ، منها 7 ملايين لمصلحة نادي الفيصلي عن صفقة انتقال حمدان الشمراني وعبدالعزيز البيشي و4.6 مليون لمصلحة اللاعبين فيصل الخراع، وأحمد العوفي، طبقاً لأحكام صادرة عن غرفة فض المنازعات.

من جانبه، عاد فريق الاتحاد إلى جدة بعد انتهاء معسكره في أبها الذي استمر 14 يوماً، ولعب خلاله 3 مباريات ودية، خسر آخرها أمام ضمك (0-1)، وسيعود الفريق إلى أبها في أغسطس/ آب المقبل لمقابلة أبها ضمن الجولة 23 من الدوري.