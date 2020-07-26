المسحل يعد الحكام السعوديين بالدعم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

وعد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الحكام السعوديين بمستقبل جديد يضمن تألقهم، وترسيخ أقدامهم في قيادة كبرى المواعيد الكروية في السعودية.

وجدد المسحل خلال زيارته معسكر الحكام الإعدادي في الرياض مضي اتحاد الكرة بإنشاء أكاديمية للحكام تستقبل الراغبين في دخول سلك التحكيم، تبدأ بمن هم في سن 16 عاماً، كما تعهد برفع الحوافز المالية وتسليمها بعد المباريات مثلما يحدث مع الحكام الأجانب.

وأكد توفير الاتحاد لذراع قانونية يحمي الحكام من أي إساءة تطالهم في المستقبل، وأشار المسحل خلال اللقاء إلى أن المرحلة المتبقية من الدوري سيقودها مزيج من الحكام الأجانب، والسعوديين.

على صعيد متصل، يواصل الحكام برنامجهم المغلق في الرياض تحت إشراف الإسباني تريساكو رئيس اللجنة، والسويسري مانويل نافارو، رئيس دائرة التحكيم، ويشمل البرنامج الذي انطلق، الثلاثاء، التدريب على تقنية الفيديو.