شكرا لقرائتكم خبر عن 239 إصابة جديدة بـ«كورونا» في طوكيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مسؤولون في طوكيو، تسجيل 239 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأحد، حسبما قالت وسائل إعلام يابانية، في الوقت الذي تعاني فيه العاصمة عودة ظهور الفيروس بعد أن رفعت الحكومة حالة الطوارئ، وهذا هو اليوم السادس على التوالي الذي تتجاوز فيه الإصابات الجديدة في المدينة 200 حالة.
ورغم أن اليابان لم تشهد زيادات كبيرة في الإصابات التي أودت بحياة عشرات الآلاف في دول أخرى، رفعت طوكيو التحذير من «كورونا» إلى أعلى مستوى بعد سلسلة من الحالات الجديدة.
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