عروض بحرية ضخمة في عيد الأسطول الروسي بحضور بوتين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأحد، أن البحرية الروسية الحديثة تضم أحدث السفن العسكرية المجهزة بأحدث وأفضل معدات تقنية تساعد في حماية الحدود البحرية للدولة، والتي تتطور باستمرار تبعاً للمتغيرات التكنولوجية العالمية.

وقال بوتين، خلال العرض العسكري بمناسبة يوم الأسطول الروسي، إن «البحرية الروسية الحديثة تضم سفناً مجهزة بأسلحة عالية الدقة، وطرادات، وغواصات استراتيجية، وغواصات متعددة الأغراض، وأحدث الطائرات، وطائرات أخرى، وأسلحة فريدة ومعدات خاصة». وتابع إنه سيتم تحقيق المزايا الفريدة للأسطول الروسي من خلال تطوير الرقمنة، ووسائل الدفاع الفعالة.

وأضاف بوتين، بحسب وسائل إعلام روسية، إن «مستوى معدات البحرية الروسية ينمو باستمرار، وسيتم ضم إلى تكوينها هذا العام 40 سفينة وباخرة من طراز وفئات مختلفة ستساعد القوات العسكرية في حماية ومواجهة كل الأخطار والتهديدات المحدقة بروسيا».

وتنظم روسيا، الأحد، عرضاً عسكريا بحرياً بمناسبة يوم البحرية الروسية، حيث تشارك في المناسبة أكثر من 40 طائرة، ومروحية، وأكثر من 40 سفينة، و4000 جندي وجندية من الشباب في العرض البحري الرئيسي، تكريماً ليوم البحرية الروسية. كما تقام الاحتفالات والعروض العسكرية في 7 قواعد بحرية في كل من بطرسبورج، وسيفيرومورسك، وسيفاستوبل، وكسبيسكي، وبالتيسك، وفلاديفوستوك، وبيتروبافلوفسك-كامتشات.