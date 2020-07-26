بريطانيا: الحجر الصحي للقادمين من إسبانيا سببه القفزة في إصابات «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، الأحد، إن بريطانيا تصرفت بسرعة لفرض الحجر الصحي على المسافرين العائدين من إسبانيا، بعد أن سجلت بيانات، الجمعة، قفزة كبيرة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك.

ورداً على سؤال من «سكاي نيوز» عن سبب اتخاذ القرار من دون إتاحة بعض الوقت أمام المسافرين، قال راب: لأن البيانات التي حصلنا عليها، الجمعة، أظهرت قفزة كبيرة في أنحاء بر إسبانيا الرئيسي، وجرى تقييم ذلك، بعد ظهر الجمعة، واتخذنا القرار بأسرع ما يمكن، لا يمكننا تقديم اعتذارات للقيام بذلك، يجب أن نكون قادرين على اتخاذ إجراءات سريعة، وحاسمة، واصفاً الخطوة بأنها «استجابة فورية».

وفي سياق متصل، تفاجأ وزير النقل البريطاني، جرانت شابس، الذي كان يقضي عطلته في إسبانيا، بإعلان حكومة بلاده أنه سيتعين على القادمين منها عزل أنفسهم أسبوعين، وشكّل القرار المفاجئ ضربة للبريطانيين الذين توجهوا لقضاء عطلة بعد أشهر من الإغلاق، بمن فيهم شابس، بحسب «صنداي تايمز»، وغيرها من وسائل الإعلام.

واضطر شابس للاتصال من إسبانيا بـ«اجتماع الأزمة» الذي عقده الوزراء وشطبوا خلاله البلد المطل على المتوسط من قائمة الدول المستثناة من الحجر الصحي الإلزامي، وفق الصحيفة، ما أثار سخرية على الإنترنت والمزيد من الانتقادات لاستجابة الحكومة لكوفيد-19.

من جانبها، قالت النائبة عن حزب العمال المعارض، دايان أبوت: كان من المفترض أن يعرف العديد من وزراء الحكومة مسبقاً أن هناك احتمالاً بأن يتم فرض حجر صحي على العائدين من إسبانيا، مضيفة: لكن على ما يبدو لم يكلف أحد نفسه ويبلغ جرانت شابس.

وفرضت بريطانيا على نحو مفاجئ، السبت، حجراً صحياً لمدة أسبوعين على جميع المسافرين القادمين من إسبانيا بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، وسرت قيود الحجر الصحي اعتباراً من منتصف ليل السبت، ما يجعل من المستحيل على المسافرين تجنبها بالعودة مسرعين إلى بريطانيا.

وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية أيضاً أنها توصي بعدم السفر إلى بر إسبانيا الرئيسي إلا للضرورة، ولم تشمل التوصية جزر الكناري وجزر البليار الإسبانية، لكن المسافرين القادمين منها سيخضعون أيضا للحجر الصحي، وكانت إسبانيا واحدة من الدول الأكثر تضرراً من هذا الوباء في أوروبا، إذ سجلت 290000 حالة إصابة، وما يزيد على 28000 حالة وفاة.

وفرضت إسبانيا إجراءات عزل عام صارمة للغاية لاحتواء انتشار الفيروس، ثم بدأت تخفيفها تدريجياً هذا الصيف، غير أن حالات تفش ظهرت خلال الأسابيع الماضية، وكانت منطقة كتالونيا إحدى البؤر الساخنة، وبريطانيا ذاتها هي الدولة الأكثر تضرراً من هذا الوباء في أوروبا، إذ سجلت ما يزيد على 328000 حالة إصابة، وتجاوزت الحصيلة الرسمية للوفيات 45600.