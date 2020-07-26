«دبي أوبرا» تفتح أبوابها مجدداً لاستضافة مواهب «من البيت إلى المسرح»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مها عادل

بعد غلق أبوابها وإسدال ستائرها لمدة تزيد على أربعة أشهر متواصلة بسبب إجراءات مكافحة «كورونا»، تعود «دبي أوبرا» لتضيء مجدداً مسرحها الرئيسي، وتستعيد أجواءها الفني، بأنغام الموسيقي وروعة الأداء الاستعراضي، والتمثيلي، والعروض الأوبرالية.

وتستهل «دبي أوبرا» فعالياتها المباشرة على مسرحها باستضافة فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة «من البيت إلى المسرح» التي أطلقتها خلال فترة التباعد الاجتماعي بهدف تحفيز المواهب الشابة على تنمية مهاراتها، والتعبير عن إبداعاتها من داخل المنزل.

شارك في المسابقة أكثر من 800 موهبة محلية صفيت إلى 12 فقط. وسيقدم المتسابقون في المراحل النهائية عروضهم الفنية، بعد غد الأربعاء، على المسرح الرئيسي في «دبي أوبرا» بشكل مباشر أمام لجنة تحكيم متخصصة.

وتضم اللجنة الملحن فايز السعيد، والممثلة والمنتجة والمخرجة ميساء مغربي، والإعلامي نور الدين سيف، وعازف البيانو والمؤلف الموسيقي العالمي جي مانوكيان، وعازفة البيانو العالمية ومؤسسة برنامج موسيقى في الاستوديو، أميرة فؤاد.

وعبّر مانوكيان لـ ”الخليج 365” عن سعادته بمشاركته في اللجنة، وقال: «أنا فخور للغاية بكل الجهود المبذولة من«دبي أوبرا» لإعادة الحياة الفنية إلى طبيعتها. وهذه المبادرة التي أطلقتها لاكتشاف المواهب مميزة للغاية؛ لأنها شجعت الكثير من المواهب لإبراز طاقاتها وإبداعاتها في ظل أزمة «كورونا»، والبقاء بالبيت. ومثل هذه المبادرات التي ترعى الفنون والطاقات الشبابية تستحق كل التقدير لأنها ألقت الضوء على الموسيقى والفنون في ظل توقف الأنشطة الفنية والعروض المسرحية المباشرة، وعملت على رفع الروح المعنوية لدي الكثيرين». وأضاف: سأهتم بالبحث بين المشاركين في المسابقة الى جانب اكتمال العناصر الفنية للعمل، عن حجم الحضور، والشغف، والقدرة على إمتاع الحضور، وليس القدرة على العزف الجيد فقط، فالشخصية الإبداعية تحتاج لعدة عوامل لتتكامل».

وتشهد الجولة النهائية من المسابقة تقديم المتأهلين للمرحلة النهائية مواهبهم وعروضهم، ثم الاستماع لتعليقات، ونصائح أعضاء اللجنة الذين سيتخذون القرار النهائي باختيار الفائزين الأول، والثاني، ضمن مجموعة من المعايير الأساسية منها القدرة التقنية والأداء والحضور، والقيمة الفنية للعمل.

ويشكل قرار اللجنة 50% من الدرجة الإجمالية التي سيحصل عليها كل مشارك، بينما سيصوت الجمهور على مواقع التواصل ليمنح المتسابق الـ 50% الأخرى من قيمة الدرجة عن طريق تسجيل الإعجاب على فيديوهات المتسابقين التي تنشرها يومياً «دبي أوبرا» على صفحاتها.

وأطلقت مسابقة «من البيت إلى المسرح» عبر مواقع التواصل بين 5 و18 إبريل/ نيسان في إطار مبادرة فنية لشحذ واكتشاف المواهب المحلية من عمر 12 فما فوق، وفتح باب المشاركة عن طريق رفع مقاطع فيديو مسجلة مدتها 90 ثانية على منصات «دبي أوبرا» الاجتماعية باستخدام هاشتاج #From_Home_to_Stage.

ويحظى الفائز الأول بفرصة تقديم فنه على مسرح «دبي أوبرا» أمام جمهورها في العرض الافتتاحي لأحد أبرز عروضها في الموسم القادم، وتتاح للفائز بالمركز الثاني فرصة إقامة حفل خاص به لمدة ساعة على مسرح «استوديو دبي أوبرا».