شكرا لقرائتكم خبر عن 5765 إصابة بـ«كورونا» في روسيا.. و 1492 في إندونيسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت روسيا، الأحد، تسجيل 5765 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 77 وفاة، في انخفاض حاد من 146 وفاة في اليوم السابق.
وقال مركز مواجهة أزمة فيروس كورونا في روسيا، إن إجمالي عدد الإصابات على مستوى البلاد ارتفع إلى 812485، بينما وصلت حصيلة الوفيات إلى 13269، في حين تعافى 600250 شخصاً حتى الآن.
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة الإندونيسية، أن البلاد سجلت 1492 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 98778.
وأوضحت البيانات أن عدد الوفيات المتعلقة بمرض «كوفيد-19»، الذي يتسبب به الفيروس ارتفع بواقع 67 حالة ليبلغ الإجمالي 4781.
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