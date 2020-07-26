الأردن يفتح أجواءه لـ20 دولة .. ولا واحدة عربية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الأردن، الأحد، استئناف الرحلات الجوية مع نحو عشرين دولة «خضراء»، اعتباراً من الخامس من أغسطس / آب المقبل، بعد توقف دام نحو خمسة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، ولم ترد في القائمة أي دولة عربية.

وكانت الحكومة الأردنية حددت، الثلاثاء، قائمة بـ«الدول الخضراء»، أي البلدان ذات الوضع الوبائي منخفض الخطورة، وسيسمح بالسفر منها، وإليها، وتضم اللائحة 22 دولة، بينها 12 دولة كانت تربطها رحلات مباشرة مع الأردن. من جانبه، قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، هيثم مستو، إنه اعتباراً من الخامس من أغسطس/ آب المُقبل ستكون الرحلات الجوية متاحة من، وإلى الأردن إلى دول محددة.

وأضاف لـ «قناة المملكة»، أن هيئة تنظيم الطيران المدني أبلغت مشغلي شركات الطيران في العالم أن المطارات الأردنية جاهزة لاستقبال الرحلات الدولية من بعض الدول المختارة، بناء على منهجية أعدتها وزارة الصحة سابقاً، تعتمد على الوضع الوبائي لهذه الدول، موضحاً أن القادمين من الدول «الخضراء» لن يحتاجوا إلى حجر صحي مدته 14 يوماً، إنما هناك إجراءات منها فحص الـ«بي سي آر» قبل المغادرة، مشيراً إلى أن قائمة الدول الخضراء قد تتغير كل أسبوعين.

وتشمل لائحة الدول الخضراء النمسا وكندا والصين وقبرص والدنمارك وإستونيا وجورجيا وألمانيا وجرينلاند وآيسلندا وإيرلندا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا وماليزيا ومالطا وموناكو ونيوزيلندا والنروج وسويسرا وتايوان وتايلاند.

من جهته، أكد وزير النقل الأردني، خالد سيف، أن وزارة الخارجية تبحث مع الدول التي تقع ضمن القائمة الخضراء تسيير الرحلات معها، موضحاً أن الأردن بانتظار النتائج لتأكيد تسيير الرحلات، مضيفاً: الطائرات ستعمل عند إعادة فتح المطارات بسعتها الكاملة.

وتابع: المسافر القادم للأردن سيتعهد بأنه قد قضى 14 يوماً في الدولة الخضراء، وهناك غرامة 10 آلاف دينار (أكثر من 14 ألف دولار)، إذا تبين أن المعلومات غير دقيقة، مضيفاً: حرارة المسافرين ستقاس عبر خمسة أجهزة مسح حراري، فيما سيكون هناك 11 محطة في المطار لأخذ عينات «بي سي آر»، و22 كاونتراً مخصصة للتسجيل في المختبر، واستلام نتائج الفحوص.

وعلقت السلطات الأردنية في 17 مارس/ آذار الماضي، الرحلات الدولية وأغلقت المطارات حتى إشعار آخر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ومنذ ذلك الحين سيرت المملكة رحلات استثنائية تمت خلالها إعادة أكثر من عشرين ألف أردني كانوا عالقين في الخارج، كما تمت إعادة نحو 25 ألف عربي، وأجنبي من الأردن إلى بلدانهم.

ومازال الأردن بمنأى نسبياً عن تفشي واسع للوباء مع تسجيله 1154 إصابة مؤكدة بالفيروس، و11 حالة وفاة، بحسب الأرقام الرسمية لوزارة الصحة.