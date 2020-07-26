وكتب المتنبئ الجوي العراقي صادق العطية صفحته على "فيسبوك" اليوم الأحد " مايظهر في المقطع ليس بسبب ارتفاع درجات حرارة الهواء إطلاقا، وربما الأخوة في علوم الجيولوجيا أعلم بذلك".
وأضاف العطية "فقد يكون دفع تيار هوائي في أنبوب زراعي تحت الأرض من مكان بعيد، أو كابل ضغط عالي يسخن فيولد حرارة عالية، داعيا إلى عدم تهويل الأمور".
ويشهد العراق منذ منتصف شهر يوليو/ تموز الجاري، ارتفاعا حادا في درجات الحرارة، إذ تجاوزت حاجز الـ 50 درجة مئوية في جنوب ووسط البلاد وأقل قليلا في الشمال والغرب".
كانت هذه تفاصيل خبر خبير يفسر سبب خروج ألسنة حرارية من باطن الأرض في بغداد... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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