مستشار السيسي: سيطرنا على فيروس كورونا بكرم ربنا

وأضاف تاج الدين في مداخلة تليفزيونية، اليوم الأحد، أن "انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا، كان بفضل كرم ربنا أولا وثانيا الإجراءات الاحترازية التي قامت بها الدولة كلها بلا استثناء وهو ما مكنا من السيطرة على الموقف".

وأوضح أن "التوقعات كانت تشير بأن قمة الفيروس في شهر يونيو/حزيران والأعداد بدأت في الانخفاض والنتائج الحالية في تراجع معدلات الإصابة مبشرة".

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وأضاف أن "مصر لا يزال بها حالات إصابة ووفيات بفيروس كورونا، ولذلك لابد من الاحتياط والحذر والالتزام بارتداء الكمامات الطبية والتباعد الاجتماعي".

وأشار إلى أنه "لابد من الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد للحفاظ على المعدلات الحالية لانخفاض معدلات الإصابة بالفيروس".

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 91583 حالة من ضمنهم 32903 حالة تم شفاؤها، و4558 حالة وفاة.