وأشار البرلماني الإيراني الممثل عن منطقة أهواز، في تصريح صحفي أدلى به اليوم، عن وجود نية لدى السلطات الإيرانية بتنفيذ مشروع سكة حديدية تربط بين إيران وسواحل المتوسط.
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وشدد البرلماني الإيراني على ضرورة التنفيذ السريع لهذا المشروع، لم له من عوائد اقتصادية كبيرة، بما يخص نقل المسافرين والبضائع بين البلدان الثلاثة.
ونوه البرلماني الإيراني إلى الفوائد الاستراتيجية المكتسبة من هذا المشرع، حيث اعتبر أنه سيسهل عملية نقل البضائع من آسيا إلى أوروبا عبر البر، من الأراضي الإيرانية عبر العراق إلى الأراضي السورية، ومنها إلى ميناء اللاذقية المطل على المتوسط.
وحول الميزات التجارية التي سيقدمها هذا المشروع، وضح يوسفي أن هذا المشروع يقلص الفترة الزمنية التي تستغرقها عملية نقل البضائع بين بين آسيا وأوروبا عبر منطقة الشرق الأوسط إلى ثلاثة أيام فقط، بعكس المشروع الصيني الذي يعمل على تطوير ميناء "غوادر" الباكستاني لنقل السلع عبر المتوسط إلى أوروبا والذي يستغرق 9 أيام.
وناشد البرلماني الإيراني الجهات المسؤولة على تنفيذ هذا المشروع، على ضرورة طرح سندات مالية للاستثمار به، من أجل تسريع عملية التمويل والذي يساهم بدوره بالتنفيذ السريع لهذا المشروع الضخم.
كانت هذه تفاصيل خبر يختصر الزمن لـ3 أيام... إيران تستعد لمشروع يربط أسيا بالمتوسط عبر سوريا والعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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