سعودي ينتحل صفة رجل أمن لسلب أموال وافدين

ووفقا لوكالة "رويترز" فإن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة الرائد محمد الغامدي، أكد أنه تم إيقاف شخص قام باعتراض الوافدين والاستلاء على أموالهم. وأضا فالغامدي أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه من أجل إحالته إلى فرع النيابة العامة.
وألقت شرطة الرياض في وقت سابق، القبض على تشكيل عصابي لتورطهم باقتحام منزل مقيم واحتجازه وأفراد أسرته بحي المنار في الرياض.
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وأوضح التويجري، أنه تم القبض عليهم بإحدى الاستراحات بحي القادسية، وضبط بحوزة أحدهم مبلغ 35.000 ريال، وأربعون قطعة مصوغات ذهبية، ومخدرات و8 أسلحة نارية متنوعة، وكمية من الأظرف النارية الفارغة، كما ضُبطت المركبة المستخدمة في الحادثة.
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