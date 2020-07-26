وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن هيئة مياه ولاية الخرطوم أعلنت عن ارتفاع مفاجئ في مستويات الأنهار الثلاثة، مما أدى لانخفاض انتاجية المياه النقية في عدد من المحطات خاصة محطة تنقية مياه بحري.
© AFP 2020 / EDUARDO SOTERAS
ونقلت الوكالة عن مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم، مهندس مستشار أنور السادات الحاج محمد، في تعميم صحفي، إن ارتفاع العكارة في المياه من 3000 ألف وحدة إلى 14 الف وحدة بصورة مفاجئة، قلل من إنتاجية المياه النقية في جميع المحطات بالولاية.
ولفت إلى أن أكثر المناطق تأثرا، هي أحياء مدينة الخرطوم بحري وشرق الخرطوم.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان يعلن انخفاض انتاجية المياه النقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.