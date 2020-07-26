الهند والصين الأكثر شراء للنفط العراقي في يونيو

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وذكرت "سومو" في إحصائية ، أن "الشركات الهندية والصينية كانتا الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى شراء للنفط العراقي وبواقع 5 شركات لكل منهما من أصل26 شركة قامت بشراء النفط العراقي خلال شهر حزيران/ يونيو".

وأضافت "سومو"، أن "الشركات الأمريكية جاءت بالمرتبة الثانية وبواقع 3 شركات، تليها الشركات التركية واليابانية والبريطانية واليونانية شركتين لكل منهما"، مبينة أن "البقية توزعت على الشركات الروسية والكويتية والإيطالية والكورية الجنوبية والإسبانية وبواقع شركة واحدة لكل منها". وفقا لـ"السومرية نيوز".

وأشارت "سومو" إلى أنها "تعتمد في بيعها للنفط العراقي على المعايير الرئيسية للتعاقد مع الشركات النفطية العالمية الكبرى والمتوسطة المستقلة والحكومية المتكاملة عموديا"، متابعةً أن "أبرز الشركات العالمية التي اشترت النفط العراقي هي شركة أوكسون موبيل الأمريكية وبي بي البريطانية سي إن بي سي الصينية وتي بي التركية وكوكاز الكورية الجنوبية".

وأعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الجمعة الماضية، أن إجمالي إيرادات العراق من النفط في يونيو/ حزيران، تجاوز 2.87 مليار دولار.