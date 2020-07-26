الصومال يشيد بإعادة فتح آيا صوفيا للعبادة

الخرطوم/ عمر إردم/ الخليج 365



أشادت الصومال بقرار تركيا إعادة آيا صوفيا إلى أصله مسجدا للصلاة بعد 86 عاما.



وهنأت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الصومالية، على تويتر، السبت، العالم الإسلامي بأسره والتركي خصيصا بـ"اتخاذ قرار إعادة آيا صوفيا إلى أصله كمسجد".



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وفي السياق، نظمت في العاصمة الصومالية مقديشو فعاليات عدة للاحتفال بعودة الصلاة إلى مسجد آيا صوفيا الكبير.



والجمعة، أقيمت أول صلاة بـ"آيا صوفيا" بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد أن ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية في 10 يوليو/تموز الجاري، قرار مجلس الوزراء، 24 نوفمبر/تشرين الثاني 1934، بتحويلها من مسجد إلى متحف.

و"آيا صوفيا"، صرح فني ومعماري فريد، يقع في منطقة "السلطان أحمد" بمدينة إسطنبول، واستُخدم لمدة 481 سنة جامعا، ثم تحول إلى متحف في 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.