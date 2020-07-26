الخليج 365
بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الأحد، مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي أبرز المستجدات في المنطقة.
جاء ذلك في لقاء جمع الطرفين بالعاصمة القطرية الدوحة، في مستهل زيارة يقوم بها المسؤول العسكري الأمريكي، مع وفد رفيع المستوى، بحسب بيان للديوان الأميري.
وجرى خلال المقابلة "استعراض علاقات التعاون الاستراتيجي بين قطر وأمريكا، خصوصا في المجالات الدفاعية والعسكرية والأمنية."
كما ناقش الطرفان "أبرز المستجدات في المنطقة والجهود المشتركة لتعزيز أمنها واستقرارها."
ويتمركز نحو 13 ألف عسكري أمريكي، غالبيتهم من سلاح الجو، في قاعدة "العديد" العسكرية الجوية، على بعد 30 كلم جنوب غربي الدوحة.
وتستخدم واشنطن تلك القاعدة، التي تمثل أكبر تواجد عسكري لها بالشرق الأوسط، في حربها ضد تنظيم "داعش" الإرهابي بسوريا والعراق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير قطر يبحث مع مسؤول عسكري أمريكي المستجدات بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.