أمير قطر يبحث مع مسؤول عسكري أمريكي المستجدات بالمنطقة

الخليج 365



بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الأحد، مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي أبرز المستجدات في المنطقة.



جاء ذلك في لقاء جمع الطرفين بالعاصمة القطرية الدوحة، في مستهل زيارة يقوم بها المسؤول العسكري الأمريكي، مع وفد رفيع المستوى، بحسب بيان للديوان الأميري.

وجرى خلال المقابلة "استعراض علاقات التعاون الاستراتيجي بين قطر وأمريكا، خصوصا في المجالات الدفاعية والعسكرية والأمنية."



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كما ناقش الطرفان "أبرز المستجدات في المنطقة والجهود المشتركة لتعزيز أمنها واستقرارها."

ويتمركز نحو 13 ألف عسكري أمريكي، غالبيتهم من سلاح الجو، في قاعدة "العديد" العسكرية الجوية، على بعد 30 كلم جنوب غربي الدوحة.



وتستخدم واشنطن تلك القاعدة، التي تمثل أكبر تواجد عسكري لها بالشرق الأوسط، في حربها ضد تنظيم "داعش" الإرهابي بسوريا والعراق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.