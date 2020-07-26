الدفاع التركية: تحييد 3 إرهابيين من "ي ب ك" شمالي سوريا

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 3 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" بمنطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وذكرت الوزارة في بيان، الأحد، أن قواتها أحبطت محاولة هجوم جديدة لتنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي الذي يسعى إلى زعزعة أجواء السلام والأمن في المنطقة.

وأضافت أن قوات المهام الخاصة تمكنت من تحييد 3 إرهابيين من التنظيم حاولو شن هجوم في منطقة عملية "نبع السلام".

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يذكر أن التنظيم الإرهابي يستهدف باستمرار مدينتي تل أبيض ورأس العين الواقعتين ضمن عملية نبع السلام، انطلاقا من المناطق الخاضعة لسيطرته في شرق الفرات بسوريا.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية نبع السلام شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

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