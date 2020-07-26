الأردن.. ارتفاع الاستثمار الأجنبي 17.1 بالمئة في الربع الأول

عمان / رهام علي / الخليج 365



أظهرت بيانات رسمية، الأحد، ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى الأردن، 17.1 بالمئة على أساس سنوي، في الربع الأول 2020، الذي سبق ذروة إجراءات حكومية لمواجهة فيروس كورونا.



وبحسب بيانات للبنك المركزي الأردني الصادرة اليوم، بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى الأردن 214.9 مليون دينار (303 ملايين دولار)، مقارنة مع 183.5 مليون دينار (258.7 مليون دولار) خلال نفس الفترة من 2019.



كان إجمالي صافي الاستثمار الأجنبي الداخل إلى الأردن، بلغ 621 مليون دينار (875.8 مليون دولار) خلال كامل 2019.



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واغلق الأردن اقتصاده لمدة قاربت 50 يوما، اعتبارا من منتصف مارس/ آذار الماضي سبقت العودة التدريجية للعمل في مختلف القطاعات، تبعها عدد من الإجراءات والقرارات التي هدفت إلى الحد من الآثار السلبية للإغلاق.



وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز، الأسبوع الماضي، إن حجم الاستثمارات التي استقطبها الأردن خلال فترة جائحة كورونا، بلغت 52 استثمارا جديدا في قطاعات الصناعة والسياحة والصحة وتكنولوجيا المعلومات، بحجم استثمار 70.5 مليون دولار، تشغل 1100 أردني.



ویعد الاستثمار، أحد المعطیات المهمة الداخلة في الحساب الجاري لمیزان المدفوعات، وأهم مغذیات الاحتیاطي الأجنبي، إلى جانب كل من السياحة والمیزان التجاري وحوالات المغتربین.

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