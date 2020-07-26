الأردن.. صلاة عيد الأضحى بالجوامع والساحات العامة

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

أعلن الأردن، الأحد، عن إقامة صلاة عيد الأضحى، في كافة جوامع المملكة، وفي المصليات التي ستقيمها الوزارة بالساحات العامة.

جاء ذلك في بيان لوزارة الأوقاف، دعت فيه المصلين إلى الالتزام بإرشادات الصحة والسلامة العامة.

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ويأتي القرار بوقت تشهد فيه المملكة استقرارا في الوضع الوبائي بالنسبة لفيروس كورونا، إذ أصبحت الحالات المسجلة خلال الفترة الماضية تقتصر على القادمين من الخارج.

وكانت صلاة عيد الفطر الماضي أقيمت في المنازل، حيث قررت الحكومة حينها، استمرار إغلاق المساجد، لكنها أعادت فتحها مطلع يونيو/ حزيران بعد نحو 80 يوما من الإغلاق.

وحتى مساء السبت سجل الأردن 1.154 إصابة بكورونا؛ بينها 11 وفاة، و1.052 حالة تعاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.