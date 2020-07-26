العراق.. العثور على 20 صاروخ كاتيوشا مدفونة تحت الأرض

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أفاد الجيش العراقي، الأحد، بعثوره على 20 صاروخ كاتيوشا في مخبأ تحت الأرض بمحافظة صلاح الدين شمالي البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوات الجيش عثرت على 20 صاروخ كاتيوشا مدفونة تحت الأرض في محافظة صلاح الدين".

وأوضحت أنه تم العثور على الصواريخ خلال عملية تمشيط ضمن المرحلة الرابعة من حملة "أبطال العراق" التي بدأت في 11 تموز/ يوليو الجاري لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي.

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وقبل يومين، وقع آخر هجوم، بسقوط 4 صواريخ كاتيوشا داخل قاعدة "بسماية" العسكرية التي تضم جنودا أمريكيين قرب بغداد، ما تسبب بأضرار مادية.

ومنذ مطلع العام الجاري، تتكرر الهجمات من قبل مسلحين موالين لإيران، في الغالب، ضد مواقع دبلوماسية وعسكرية تضم أمريكيين في أرجاء العراق.



وتزايدت وتيرة هذه الهجمات منذ اغتيال كل من قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" العراقي، أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية ببغداد، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتتهم واشنطن كتائب "حزب الله" العراقي وفصائل أخرى مقربة من إيران بالوقوف وراء الهجمات.

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