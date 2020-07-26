مقتل 5 مدنيين في تفجير إرهابي برأس العين السورية

رأس العين/ الخليج 365

قتل 5 مدنيين وأصيب 12، في تفجير إرهابي استهدف سوقا للخضروات بمدينة رأس العين شمالي سوريا، الخاضعة لسيطرة المعارضة.

وبحسب مراسل الخليج 365، فإن الهجوم الإرهابي وقع، الأحد، عبر دراجة نارية مفخخة.

وأوضح المراسل أن من بين القتلى طفل وإمرأتين، وأن المصابين الذين يعانون من جروح خطيرة، تم نقلهم إلى مستشفيات بتركيا.

وأشار إلى أن التفجير الإرهابي خلّف أضرارا مادية كبيرة بالسوق.

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من جانبها قالت وزارة الدفاع التركية، إن إرهابيي "بي كا كا/ ي ب د" نفذوا هجوما في مدينة رأس العين، استهدفوا خلاله المدنيين.

وأوضحت الدفاع التركية في بيان، "بي كا كا/ي ب د" يستهدف المدنيين بهدف الإخلال بالأمن والاستقرار في مناطق عملية نبع السلام.

وقالت الوزارة في بيانها: "التنظيم الإرهابي المعادي للإنسانية استهدف سوقا في مركز رأس العين وأودى بحياة 5 مدنيين وإصابة 12".

وتواصل "ي ب ك" شن هجمات إرهابية من نقاط تمركزها في مدينتي عين عيسى وتل تمر، على مدينتي رأس العين وتل أبيض، المحررتان ضمن عملية "نبع السلام".



وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.