حملة ” عيون الباحة ” بـ فعاليات وسام البادية

من منطلق الخدمة المجتمعية بين مجمع السقاف لطب العيون ومؤسسة وسام البادية ودور القطاع الخاص في دعم السياحة و الترفيه أُقيمت اول امس بمقر الفعاليات حملة ” عيون الباحة ” لفحص العيون بالمجان لكل سواح وزوار حديقة الفراشة الترفيهية.

حيث تجاوز العدد ل 500 زائر تم الكشف و الفحص عليهم من زوار الفعاليات لمن يُعانون من بعض الامراض في العين و قياسات النظر ، بتواجد جميع الأجهزة المتخصصة و المتطورة والتي ساهمت في إيضاح حقائق النظر و قياساته .

الجدير بالذكر سيكون هناك العديد من المبادرات خلال أيام الفعاليات إلى ٢٩ ذو الحجة بمشاركة مجتمعية من الجهات الحكومية و الخاصة ضمن رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ المجتمعية و السياحية و الترفيهية .