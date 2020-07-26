حملة ” عيون الباحة ” بـ فعاليات وسام البادية

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من منطلق الخدمة المجتمعية بين مجمع السقاف لطب العيون ومؤسسة وسام البادية ودور القطاع الخاص في دعم السياحة و الترفيه أُقيمت اول امس بمقر الفعاليات حملة ” عيون الباحة ” لفحص العيون بالمجان لكل سواح وزوار حديقة الفراشة الترفيهية.
حيث تجاوز العدد ل 500 زائر تم الكشف و الفحص عليهم من زوار الفعاليات لمن يُعانون من بعض الامراض في العين و قياسات النظر ، بتواجد جميع الأجهزة المتخصصة و المتطورة والتي ساهمت في إيضاح حقائق النظر و قياساته .
الجدير بالذكر سيكون هناك العديد من المبادرات خلال أيام الفعاليات إلى ٢٩ ذو الحجة بمشاركة مجتمعية من الجهات الحكومية و الخاصة ضمن رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ المجتمعية و السياحية و الترفيهية .
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