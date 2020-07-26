شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» توضح إجراءً مهماً لتجديد رخصة السير للمركبات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت المديرية العامة للمرور، ضرورة إجراء الفحص الفني من أجل تجديد رخصة السير المنتهية للمركبات.
وأوضحت إدارة المرور أن إجراء الفحص من اشتراطات تجديد رخصة السير، وذلك في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر” بشأن إمكانية استثناء الفحص الدوري من أجل تجديد رخصة السير.
وشددت على أن الاشتراطات هي: (سداد الرسوم والمخالفات، وإجراء الفحص الفني والتأمين، ويمكن تجديدها عن طريق الحساب الخاص في بوابة أبشر).
كانت هذه تفاصيل خبر «المرور» توضح إجراءً مهماً لتجديد رخصة السير للمركبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.