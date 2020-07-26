شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» توضح إجراءً مهماً لتجديد رخصة السير للمركبات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت المديرية العامة للمرور، ضرورة إجراء الفحص الفني من أجل تجديد رخصة السير المنتهية للمركبات.

وأوضحت إدارة المرور أن إجراء الفحص من اشتراطات تجديد رخصة السير، وذلك في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر” بشأن إمكانية استثناء الفحص الدوري من أجل تجديد رخصة السير.

وشددت على أن الاشتراطات هي: (سداد الرسوم والمخالفات، وإجراء الفحص الفني والتأمين، ويمكن تجديدها عن طريق الحساب الخاص في بوابة أبشر).