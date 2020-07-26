شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة»: ضبط 77 مليون سلعة مغشوشة تُقدر بـ«مليار ريال» خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة التجارة أن الفرق الرقابية ضبطت 77 مليون سلعة مغشوشة تصل قيمتها التقديرية إلى مليار ريال خلال عام واحد فقط.

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ووفقًا لـ”الرياض”، فقد ورد الإيضاح ضمن رد لوزارة التجارة على أسئلة لجنة الاقتصاد بمجلس الشورى في معرض دراستها لتقرير الوزارة السنوي للعام المالي 1440ـ1441، حيث كشفت أبرز الأسباب الداعمة للغش التجاري في المملكة.

وجاء في الأسباب ضعف نظام مكافحة الغش التجاري الحالي وعدم مواكبته تطورات الممارسات التجارية فهو يصنف المخالفات على أنها جنائية تستوجب الإحالة إلى النيابة والادعاء في المحاكم وهو ما يطيل فترة التقاضي على عكس المقارنات المرجعية العالمية التي تميز بين المخالفات العرضية التي تعالج بمخالفات فورية والمخالفات الكبرى الجنائية التي تستوجب صدور حكم قضائي.

ومن هذه الأسباب، التداخل بين الاختصاصات والأنظمة الخاصة بوزارة التجارة وغيرها من الجهات الحكومية مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للغذاء والدواء، وضعف دور القطاع الخاص بالمساهمة في أنشطة التوعية والتثقيف والإبلاغ عن المخالفات.