شكرا لقرائتكم خبر عن «التأمينات» تُسجّل 2140 إصابة شهرياً.. وهذه نسبة إصابة المواطنين منها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن تعرض 12842 عاملاً وعاملة لإصابات عمل أثناء تأدية مهام عملهم في القطاع الخاص منذ بداية 2020 وحتى نهاية شهر يونيو، بمعدل 2140 إصابة شهرياً.

ووفقًا للبيانات التي أعلنتها التأمينات بحسب ”الوطن“ بلغت إصابات الذكور 12569 بنسبة 97.9% والإناث 273 إصابة بنسبة 2.1%.

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فيما بلغت إصابات غير السعوديين 12184 إصابة نسبتها 94.9% وإصابات السعوديين 658 إصابة بنسبة 5.1%.

وتوزعت إصابات العمل في القطاع الخاص ما بين إصابات تحت العلاج بـ 12001 إصابة بنسبة 93.4%، بينما بلغت الإصابات شفاء دون عجز 683 إصابة بنسبة 5.3%، وإصابات شفاء بعجز بلغت 152 إصابة بنسبة 1.2%، وبلغ عدد الوفيات المسجلة 6 وفيات منها وفاتان بمكتب منطقة الرياض ووفاة في كلٍ من مكتب منطقة المدينة المنورة والمنطقة الشرقية ومكتب محافظة ينبع ومحافظة الأحساء.

ووفقاً للبيانات، تسبب 13 نوعا من الحوادث في الإصابات المسجلة بمكاتب التأمينات في مناطق ومحافظات المملكة والبالغة 22 مكتبا، واستحوذت الإصابات بسبب التعرض لقوى ميكانيكية غير حية على النسبة الأعلى بـ 5902 بنسبة 46%، ثم الإصابات بسبب السقوط بـ 4981 بنسبة 38.8%، ثم الحوادث المرورية 507 بنسبة 3.9%.

فيما تصدر مكتب التأمينات بالمنطقة الشرقية بـ 2583 إصابة بنسبة 20.1% منها 2542 ذكور و41 إناث، ثم مكتب منطقة الرياض بـ 2483 إصابة 19.3% منها 2457 ذكور و26 إناث، ثم مكتب منطقة مكة المكرمة / جدة بـ 2409 إصابات 18.7% منها 2282 ذكور و 127 الإناث.