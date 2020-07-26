مصادر: «التعليم» تدرس السماح للطلاب بإحضار هواتفهم إلى المدارس

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت مصادر مطلعة بوزارة التعليم، أن الوزارة تدرس السماح للطلاب والطالبات لإحضار هواتفهم الذكية إلى المدارس، خلال العام الدراسي الجديد 1442 هـ. ووفقاً لـ”الميدان التعليمي”، أوضحت المصادر أن هذه الخطوة من أجل إلزام المعلمين والطلاب بتحميل تطبيق “تباعد” وتطبيق “توكلنا”، لتفادي الإصابة بفيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″. وأشارت المصادر، إلى أن دليل العودة للعام الدراسي القادم في طور الاعتماد، ومن المتوقع أن يصدر خلال الأسابيع القادمة.

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