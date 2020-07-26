شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تعزز قدرتها لمواجهة تهديدات روسيا والصين في الفضاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، السبت: إن بلاده ستعزز قدراتها على مواجهة تهديدات روسيا والصين في مجال الفضاء في إطار مراجعة حكومية للسياسة الخارجية والأمنية والدفاعية.
وأضاف الوزير في مقال بصحيفة صنداي تليجراف، أن الصين تشكل تهديداً أيضاً لبلاده، مشيراً إلى أنها تطور أسلحة لاستخدامها في الفضاء، وكانت بريطانيا قالت، الخميس: إنها تشعر بقلق من تجربة قمر صناعي روسي تضمنت إطلاق مقذوف «له خصائص السلاح».
وزاد التوتر بين بريطانيا وروسيا في الأسابيع الأخيرة، إثر قرار لندن فرض عقوبات جديدة على موسكو بتهمة السعي للتدخل في الانتخابات التي جرت العام الماضي، ومحاولة التسلل إلى أبحاث خاصة بلقاح، كما أعلنت بريطانيا، الاثنين، أنها ستعلق معاهدة لتسليم المطلوبين مع هونج كونج في تصعيد لنزاعها مع الصين بشأن تطبيق قانون للأمن القومي في المستعمرة البريطانية السابقة.
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