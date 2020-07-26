إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ16 مليون شخص



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وكالة فرانس برس استناداً لمصادر رسمية، الأحد: إنه تم تسجيل أكثر من 16 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد رسمياً حول العالم، أكثر من نصفهم في الولايات المتحدة ومنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي.

وأشارت إلى أنه أعلن عن 16 مليوناً و50 ألفاً و223 إصابة بينها 645 ألفاً و184 وفاة على الأقل، وتعد الولايات المتحدة البلد الأكثر تضرراً في العالم، إذ سجّلت أربعة ملايين و178 ألفاً و21 إصابة بينها 146 ألفاً و460 وفاة، تليها منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي مسجلة أربعة ملايين و328 ألفاً و915 إصابة و182 ألفاً و501 وفاة، ومن ثم أوروبا بثلاثة ملايين و52 ألفاً و108 إصابات و207 آلاف و734 وفاة.