هشام مشيشي رئيساً للحكومة التونسية الجديدة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلّف الرئيس التونسي، قيس سعيّد، السبت، وزير الداخليّة في حكومة تصريف الأعمال هشام مشيشي، بتشكيل حكومة جديدة، في مهمّة يتعيّن عليه إنجازها خلال شهر في ظلّ مناخ سياسي متوتّر.

وقال سعيّد لمشيشي، بحسب شريط فيديو نشره الموقع الرسمي لرئاسة الجمهوريّة: إنّه بعد النّظر والتعمّق وقراءة كلّ الأوضاع، كلّفتكُم هذا اليوم طبقاً للفصل الـ89 من الدستور، وبعد إجراء المشاورات كما نصّ على ذلك الفصل المذكور، بتشكيل الحكومة.

من جانبه قال مشيشي في تصريح نشرته رئاسة الجمهوريّة: شرّفني سيادة رئيس الجمهوريّة اليوم بتكليفي لتكوين حكومة، وهي ثقة أعتزّ بها وأشكره عليها، مضيفاً: إنّ هذه الثقة مسؤوليّة جسيمة وتحدّ كبير، خاصّةً في الوضع الذي تمرّ به بلادنا.

وتابع رئيس الحكومة المكلّف: سأعمل بإذن الله جاهداً على تكوين حكومة تستجيب لتطلّعات كلّ التونسيّين وتعمل على الاستجابة لاستحقاقاتهم المشروعة والتي طال انتظارهم لها طيلة هذه السنين، ويخلف مشيشي، المحامي البالغ من العمر 46 عاماً، في هذا المنصب رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ الذي استقال في وقت سابق من الشهر الحالي.

لكنّ مشيشي لم يكُن من الأسماء التي اقترحتها على الرئيس سعيّد الأحزاب التونسيّة الموجودة في السلطة، ويشغل مشيشي منصب وزير الداخليّة في حكومة تصريف الأعمال، وشغل أيضاً منصب المستشار الأوّل للرئيس سعيّد للشؤون القانونيّة، كما كان مشيشي رئيساً للديوان في وزارات النقل والشؤون الاجتماعيّة والصحّة.

وأمام مشيشي الآن مدة شهر لتشكيل حكومة في أجواء من التوتّرات السياسيّة بين الأحزاب الرئيسيّة، وسيتعيّن عليه بعد ذلك الحصول على ثقة البرلمان بالأغلبيّة المطلقة، وإذا فشل في ذلك، سيتمّ حلّ البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة في غضون ثلاثة أشهر.