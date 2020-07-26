شكرا لقرائتكم خبر عن كوستاريكا تسجل رقماً قياسياً للإصابات والوفيات بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة الصحة في كوستاريكا، إنها سجلت 931 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و11 وفاة، السبت، في رقم قياسي للإصابات والوفيات اليومية، في البلد الواقع بأمريكا الوسطى.
وسجلت كوستاريكا 98 وفاة، و14600 حالة إصابة في المجمل، ورصدت السلطات 72% من حالات الإصابة المؤكدة مُنذ بداية الشهر الجاري، ورغم ارتفاع عدد الإصابات، سمحت الحكومة للفنادق بالعمل، وأعلنت أنها ستسمح بدخول السائحين من أوروبا، وبريطانيا، وكندا، اعتباراً من أول أغسطس/ آب المقبل.
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