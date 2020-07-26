99 مليار دولار عوائد قطاع الاتصالات خلال ستة أشهر في الصين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل قطاع الاتصالات في الصين نمواً مطرداً خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغ نحو 99 مليار دولار.

وقال المتحدث باسم وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، هوانج لي بين، إن العائدات المجمعة لقطاع الاتصالات بلغت 692.7 مليار يوان، (نحو 99.1 مليار دولار)، خلال الفترة المذكورة، بزيادة 3.2 % على أساس سنوي.

وأضاف أن إجمالي عوائد اتصالات الهاتف الثابت لشركات الاتصالات الكبرى الثلاث (تشاينا تيليكوم، وتشاينا موبايل، وتشاينا يونيكوم)، بلغ 236.3 مليار يوان، (33.8 مليار دولار)، خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بزيادة 12% على أساس سنوي، موضحاً أن عوائد تلك الشركات من أعمال البيانات والإنترنت، والتي تشكل ركيزة رئيسية لزيادة عوائد أعمال القطاع، شهدت نمواً مستقراً خلال الفترة بين (يناير/ كانون الثاني- يونيو /حزيران).