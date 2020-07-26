«إتش إس بي سي» ينفى تلفيق أدلة ضد شركة «هواوي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نفى مصرف «إتش إس بي سي» الذي يتخذ من لندن مقراً له، معلومات نشرتها وسائل إعلام صينية، تتحدث عن «نصبه فخاً»، و«تلفيقه أدلة» ضد «هواوي»، أدت إلى توقيف المديرة المالية لمجموعة الاتصالات الصينية العملاقة في كندا.

وقال المصرف، السبت، في أول تعليق علني له على معركة «هواوي» القانونية في أمريكا الشمالية، إن تحقيقات واشنطن بشأن مجموعة الاتصالات الصينية المتهمة بانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، بدأت قبل بدء تعامل البنك مع «هواوي»، في أواخر 2016.

وقال «إتش إس بي سي» في بيان نُشر على تطبيق المراسلات الصيني «ويتشات»: «ليس لديه نوايا خبيثة حيال «هواوي»، ولم ينصب أي فخ» للمجموعة الصينية، مؤكداً أن ««إتش بي سي» لم يلفق أدلة أو يخفي حقائق، ولن يشوه حقائق أو يؤذي أي عميل لمصلحته».

وجاء بيان المصرف بعد نشر وسائل الإعلام الصينية، بما فيها صحيفة الشعب اليومية الناطقة باسم الحزب الشيوعي، معلومات تتهم «إتش إس بي سي» بالكذب حول «هواوي» أثناء تحقيق أجرته وزارة العدل الأمريكية.