تظاهرة جديدة ضد فساد نتنياهو تطالبه بالاستقالة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجمع آلاف المحتجين، السبت، في القدس المحتلة، أمام مقر إقامة رئيس الوزراء «الإسرائيلي»، بنيامين نتنياهو، المتهم بالفساد، لمطالبته بالاستقالة، وفق ما أفادت مراسلة وكالة فرنس برس في المكان.

وتزايدت في الأسابيع الأخيرة التظاهرات ضد «فساد الحكومة»، وشهد بعضها مواجهات عنيفة مع الشرطة، ودان المتظاهرون ما اعتبروه إدارة سيئة لأزمة فيروس كورونا المستجد من طرف رئيس وزراء الاحتلال، وكذلك هجماته على الديمقراطية، فيما رفع المحتجون، السبت، لافتات كتب عليها «فاسد، مللنا منك»، و«منفصل» عن الواقع، و«أين الأخلاق؟ القيم؟ يا للخسارة».

وطالب المتظاهرون باستقالة نتنياهو، المتهم بالفساد، والغش، وخيانة الأمانة، في ثلاث قضايا، وانتقدوا كذلك القانون الذي أقر هذا الأسبوع ويعطي الحكومة صلاحيات خاصة لمكافحة «كوفيد-19» حتى يونيو/ حزيران2021، عبر خفض الرقابة البرلمانية على قرارات الحكومة.

وفرّقت الشرطة المتظاهرين بخراطيم المياه خلال التظاهرات السابقة، ما أدى إلى إصابة كثير منهم، ولأول مرة، تجمع مئات المحتجين أيضاً، السبت، أمام إقامة نتنياهو في مدينة قيصرية الساحلية، وعلى غرار الأسابيع الماضية، تظاهر آلاف «الإسرائيليين» في «تل أبيب»، وفي مدن أخرى احتجاجاً على الإدارة الصحية والاقتصادية للأزمة.

وسجلت دولة الاحتلال رسمياً، أكثر من 60 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، و455 وفاة، ورصدت مؤخراً أكثر من ألف إصابة جديدة.