ليصبح رابع عضو في الحكومة.. إصابة وزير التجارة في جنوب إفريقيا بكورونا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت ناطقة باسم حكومة جنوب إفريقيا، السبت، أن فحوصاً أثبتت إصابة وزير التجارة، إبراهيم باتيل، بفيروس كورونا المستجد، ليصبح رابع عضو في الحكومة يصاب بكوفيد-19، في هذا البلد الأكثر تضرراً بالوباء في القارة.

وقالت الناطقة فوملا وليامز: إن باتيل البالغ من العمر 58 عاماً، في وضع جيد ويخضع للحجر الذاتي وسيواصل العمل من منزله، موضحة أن الذين كانوا على اتصال به يخضعون لحجر ذاتي أيضاً ونشجعهم على إجراء فحوص.

وإبراهيم باتيل هو رابع وزير يصاب بالفيروس في جنوب إفريقيا، بعد وزيري العمل ثولاس نخيسي صاحب الـ 61 عاماً، والموارد المنجمية، غويدي مانتاشي البالغ 65 عاماً، اللذين أدخلا إلى المستشفى، إضافة إلى وزير الدفاع نوسيفيين مابيسا نغاكولا الذي شفي من المرض.

وأثبتت الفحوص إصابة عدد من النواب في برلمان جنوب إفريقيا بكوفيد-19، وجنوب إفريقيا هي البلد الذي سجل فيه أكبر عدد من الإصابات بالفيروس في القارة السوداء، وتأتي في المرتبة الخامسة في العالم في هذا المجال بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند وروسيا، وقد سجلت حتى الأحد، 434 ألفاً و200 إصابة أفضت إلى 6655 وفاة.